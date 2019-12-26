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26.12.19 22:19

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

В Николаевской области яма на 115 километре автодороги Н-24 "Благовещенск-Николаев" спровоцировала ДТП с жертвами.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 01

"Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия.

Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какого? Ямы посреди дороги", - написал Билошицкий.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 02

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На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 03

В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек - оба водителя, а также пассажиры (дети 2012, 2016 и 2018 рождения) получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Замначальника Департамента патрульной полиции отметил, что это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 04

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"До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные во время комиссионного осмотра дорог эту проблему выявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения", - сообщил он.

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