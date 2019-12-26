На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия.
Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какого? Ямы посреди дороги", - написал Билошицкий.
В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек - оба водителя, а также пассажиры (дети 2012, 2016 и 2018 рождения) получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
Замначальника Департамента патрульной полиции отметил, что это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги.
"До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные во время комиссионного осмотра дорог эту проблему выявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения", - сообщил он.