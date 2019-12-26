Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова могут выйти на свободу, - адвокат потерпевших

Об этом "Громадському" рассказал адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что защита будет делать все, чтобы успеть продлить подозреваемым содержание под стражей. Если сделать это не успеют - все подозреваемые в убийстве Кирилла Тлявова выйдут на свободу.

Переяславский райсуд мог бы рассмотреть продление меры пресечения подозреваемым на заседании в четверг, 26 декабря. Но судья Игорь Опанасюк сначала дал отвод судье Ярославе Керез, а потом и сам взял отвод потому что дружит с одним из подозреваемых, полицейских Владимиром Петровцем.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: судья заявил, что дружит с одним из подозреваемых и взял самоотвод

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность -то есть, где дело будет рассматриваться далее. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Адвокат семьи Тлявовых Щербина считает, что защита подозреваемых затягивает дело. Адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз отверг это обвинение и напомнил, что ходатайство о продлении содержания под стражей прокуратура направила в суд только 26 декабря - за 5 дней до того, как истечет срок действующей меры пресечения.

"Почему они не подали ходатайство за 10 дней за 15?", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли".

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.