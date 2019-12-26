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26.12.19 23:03

Надо признать геноцидом депортацию армян, греков и болгар из Крыма, - Дробович

Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортацию армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.

дробович

Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа. "Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали из Крыма", - сказал Дробович.

Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала. "Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов", - резюмировал он.

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