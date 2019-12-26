Правительство Ливии обратилось к Турции за военной помощью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что отправит военных в Ливию по приглашению ее международно признанного правительства, чтобы усилить военную помощь Турции разорванной войной стране", - говорится в сообщении Al-Monitor..

Как информирует Анадолу, Эрдоган отметил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию.

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"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Учитывая то, что такое обращение поступило, мы сделаем соответствующие шаги. Турция предоставит любую необходимую поддержку легитимной власти Ливии, ведет борьбу с генералом Халифой Хафтаром, который заручился поддержкой ряда европейских и арабских стран ", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что парламент Турции уже 8 или 9 января одобрит мандат на отправку войск в Ливию.

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В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.