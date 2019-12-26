Вселенский патриарх Варфоломей назвал предоставление автокефалии ПЦУ главным событием 2019 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 декабря сообщило греческое издание Оrthodoxtimes.



По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".



"Мы предоставили им полную автокефалию, как и всем другим церквям, в прошлые века и в последнее время, которым была предоставлена автокефалия от Вселенского патриархата. Вселенский патриархат является единственной церковью, которая, по священным канонам, имеет историческое право предоставления автокефалий. Мы предоставили им полную автокефалию", – сказал Варфоломей І.



Он подчеркнул, что без просьбы со стороны ПЦУ Вселенский патриархат не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

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Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.





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