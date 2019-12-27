Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.12.19 00:55

Мать украинского заложника Марченко, схваченного на оккупированной территории и вывезенного в РФ, просит включить сына в списки на обмен

Мать пленного Александра Марченко, которого в 2018 году задержали на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и перевезли в Россию, заявляет о его сверхтяжелом физическом и моральном состоянии.

плен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

 Об этом Галина Марченко написала в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, где просит повлиять на включение Марченко в списки на обмен.

"Мой сын находится в тяжелом психологическом состоянии после перенесенных в "ДНР" пыток. Он требует надлежащего ухода, поскольку у него был рак щитовидной железы. Он требует постоянного приема таблеток", - пишет Галина Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова

Она подчеркивает, что сына пытали током и угрожали отрезать пальцы, если он не подпишет "признание": "Они (представители группировки "МГБ ДНР") поместили моего сына в карцер, где подвесили за руку, приковав к решетке так, что он едва доставал ногами до пола. В таком положении он пробыл сутки". Мать пишет, что теперь у Марченко частичное онемение левой ноги и предплечья.

Как писал проект Радио Донбас.Реалии, случай Александра Марченко отличается тем, что представители вооруженной группировки "ДНР" передали заложника следователям России. Его схватили в декабре 2018 во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

По данным жены Екатерины Марченко, супруг находится в СИЗО Краснодара (Россия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100