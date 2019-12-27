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27.12.19 01:53

Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине

"Диджитализация" стала словом года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Ммслово".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что слово "диджитализация" является транслитерацией английского "digitalization". Его составители "Мислово" определяют как "изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий".

Авторы добавляют, что "диджитализация" — это упрощенная форма точного украинского аналога "цифровая трансформация", которая является проявлением глобальной цифровой революции.

"Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии", — отмечают в "Мислове".

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По словам составителей словаря, слово "диджитализация" стало самым популярным среди поисковых запросов на их сайте.

Среди других претендентов на звание слова года — "Зе" (сокращение фамилии Владимира Зеленского), "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".

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Как отмечают составители словаря "Мислово", он был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка, а слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

В 2019-м словарь выбирал слово года уже в седьмой раз. В предыдущие годы это были "Томос", "безвиз", "коррупция", "блокада", "киборги" и "Евромайдан".

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