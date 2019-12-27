Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 14 человек. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По данным очевидцев, борт начал взлет в 07:05 по местному времени (03:05 по Киеву), но при взлете начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего влетел в двухэтажное здание. Судя по видео, фюзеляж сильно разрушен. Пожара нет.

По подтвержденным данным, погибли 14 человек, опознаны семеро. Полный список пассажиров.

В акимате Алматы сообщили, что в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ №4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другие местные источники пишут о 35 пострадавших, 22 из которых в тяжелом состоянии.

Проводится эвакуация.

Как пишет Reuters, в районе аэропорта при взлете стоял сильный туман.

Сайт авиаперевозчика пишет, что его флот состоит из семи среднемагистральных Fokker 100. По данным МВД Казахстана, пока идет разбирательство, полеты этого типа самолетов около Алматы поставлены на паузу.

Пассажир рухнувшего самолета Bek Air Марал Ерман опубликовала видео после падения воздушного борта. По словам алматинки, все произошло быстро и неожиданно.

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как-будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять что случилось. Когда пришла в себя, смотрю передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился на пополам", - рассказала пассажирка Марал Ерман.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали кажется какие-то секьюрити. Она сразу начали вытаскивать с самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было. Я не осталась. За мной приехали родные", - добавила очевидец.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что виновные в катастрофе будут наказаны.

Bek Air — казахстанская авиакомпания, базирующаяся в Уральске. Она была основана в 1999 году. Ее флот состоит из семи Fokker-100. В августе Bek Air первой среди иностранных заказчиков подписала с корпорацией "Иркут" соглашение о намерениях, предусматривающее поставку десяти лайнеров МС-21.



