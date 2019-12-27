Украина взыскала первый штраф за полет над оккупированным Крымом. В бюджет поступило 136 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря сообщило информагентство Минобороны АрміяINFORM.

Отмечается, что речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества Авиакомпания Euro-Asia Air, воздушное судно которого 8 августа 2019 г. выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года.

"В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в оккупированном Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

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Также уточняется, что с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составили уже 13 млрд гривен. Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами.