В условиях военной агрессии против Украины ваша работа крайне важна, - Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"27 декабря 1991 - особая дата для контрразведки Службы безопасности Украины. Ведь именно в этот день начался отсчет ее новой истории.

За эти годы вы прошли нелегкий, но успешный путь становления и делами доводите свою эффективность. И крайне важна ваша работа именно сегодня - в условиях военной агрессии против Украины. Новые угрозы ставят новые задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Каждый день мы убеждаемся в высоком профессионализме контрразведчиков", - говорится в поздравлении главы СБУ.

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По словам Баканова, сегодня среди контрразведчиков СБУ оказались лучшие из лучших офицеров-патриотов и профессионалов, а также сформирована новая культуру и традиции, основанные на главном - преданности интересам государства и народа.

"Искренне благодарен всему личному составу ОКР СБУ и подразделений контрразведки региональных органов за вашу работу. Желаю вам и вашим семьям мира, добра и согласия! Верю, что ваше достоинство, выдержка, мужество, профессионализм и сила духа будут помогать еще более эффективно защищать нашу страну и отстаивать безопасность ее граждан!" - добавил Баканов.