В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими оккупантами.

"В списке подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова - каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также Чубаров сообщил, что не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения журналиста Николая Семены.

"Замечу, что Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма", - подчеркнул Чубаров.

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