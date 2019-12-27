Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Снять досрочно выговор, объявленный Указом Президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины и Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в Указе Президента № 958/2019.

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После поездки на Днепропетровщину, которая состоялась 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя ОП Сергею Трофимову и заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".