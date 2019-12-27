Мне отказывают в свиданиях с мужем, - жена Антоненко

О том, что ей беспричинно отказывают в свиданиях, Светлана Антоненко рассказала под залом суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне отказывают в свиданиях с мужем", - заявила Светлана Антоненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов

Адвокат утверждает, что объективных причин для отказа нет.

"Мы это расцениваем как давление на него. Этот человек - семьянин, для него семья много значит", - отметил он.

Также защитник рассказал, что Андрей Антоненко до сих пор содержится в ИТТ, а не в СИЗО, что не соответствует нормам права.

Также несколько слов сказала мама Андрея Антоненко: "Я прошу по-человечески, по-матерински дать Андрею возможность увидеться с женой, с детьми".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.