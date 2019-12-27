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27.12.19 10:09

"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована, - замглавы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко

Заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера", которые лежат в основе закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована, - замглавы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - заявил Ткаченко.

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