Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Все это мы планируем запустить уже в январе следующего года. ... Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа", - рассказал он.

На замечание журналистки о том, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на основных магистралях страны, Федоров объяснил: "У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов".

Он также рассказал, какие онлайн-услуги появятся в ближайшее время для бизнесменов.

"Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки, - перечислил министр, тут же оговорившись, что надеется, что этот список будет коротким. - Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет".

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