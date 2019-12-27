Проезд по украинским дорогам для иностранных грузовиков может стать платным, готовим законопроект, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", - рассказал он.

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

"Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки", - отметил Криклий.

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

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