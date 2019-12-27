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27.12.19 11:08

НАПК получило доступ ко всем реестрам и базам данных

Национальное агентство совместно с администратором реестров Министерства юстиции (провели мероприятия по тестированию автоматизированного доступа в Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проведенного тестирования введен автоматизированный доступ к указанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

Напомним, что Национальное агентство утвердило с Министерством юстиции порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к вышеуказанным государственным реестрам.

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Таким образом, Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

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