Зеленский уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову, - указ

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Указом №960/2019 Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР.

А указом №961/2019 назначил Ирину Венедиктову, нардепа от "Слуги народа", временно исполняющей обязанности Директора ГБР.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение военнослужащей в Одесской области: за дело взялись ГБР и НАБУ