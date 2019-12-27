Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24".

"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - заявил он.

Новак добавил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Украины "не добавляет оптимизма".

"Надеемся, что когда-то это решение будет отменено", - подытожил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.

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