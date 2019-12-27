Есть проблемы с позвоночником, но угрозы жизни нет, - в МИД рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Алматы украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом заявил в комментарии "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев,

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины - женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет", - сказал Погорельцев.

Он проинформировал, что украинский консул сразу связался с больницей, где находятся пострадавшие украинцы, с целью предоставления им полноценного консульского сопровождения. По словам Погорельцева, сейчас консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО

Директор Департамента консульской службы МИД заверил, что ситуация находится на контроле МИД, а все вопросы, связанные с оказанием необходимой помощи пострадавшим, будут оперативно решаться.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.