Концерт российского джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма, отменили в Бостоне

Об этом Радіо Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он является членом руководства правящей партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму. На официальном сайте Бутмана информация о бостонском концерте еще есть, а на сайте клуба его уже отсутствует.

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию оккупированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и оккупацию украинского полуострова.

В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдания оккупации и войн.

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе в Нью-Йорке, Балтиморе и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

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