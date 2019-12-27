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27.12.19 12:20

Концерт российского джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма, отменили в Бостоне

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression.

Концерт российского джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма, отменили в Бостоне

Об этом Радіо Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он является членом руководства правящей партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму. На официальном сайте Бутмана информация о бостонском концерте еще есть, а на сайте клуба его уже отсутствует.

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию оккупированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и оккупацию украинского полуострова.

В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдания оккупации и войн.

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе в Нью-Йорке, Балтиморе и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

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