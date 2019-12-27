Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт издания.

"Зеркало недели" выходило с 8 октября 1994 года.

Учредителями еженедельной газеты стали Юрий Орликов, Юлия Мостовая и Владимир Мостовой. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят п’ятый…

Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции".

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Также издание поблагодарило своих читателей:

"Вы замечательные читатели! Умные, критично мыслящие, строгие, взыскательные. Спасибо вам за поддержку, критику, небезразличие к газете и стране, за более чем 25-летнюю "верность клубу". На ваших глазах мы прошли путь от королей инсайда — через остров свободы, где во времена жесткой цензуры могли себя реализовывать журналисты других изданий — до заповедника смыслов. Наблюдая за тем, как у руля в основном дураки сменялись подлецами, а подлецы — дураками, мы почему-то всегда были в оппозиции. Впрочем, как и большинство из вас".

В статье напоминается линию, которой всегда придерживалось издание - ориентирование на системные реформы:

"За почти тридцать лет мы пробовали старые и новые для нашей страны чужие рецепты. В результате, имея в 1990 году четырехкратный разрыв ВВП с Китаем, мы пришли к стократному… Время конструировать свой "велосипед". Единственное плечо, на которое мы можем опереться, — наше собственное. Зе!повіт — это о том, как не быть разобранными на органы, как выжить и стать лидером в новом мире. "Не в пони корм", — скажут многие. Возможно. Но мы ответим: "Пропасть может перепрыгнуть только тот, кто не знает, что этого нельзя сделать".

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Еженедельник "Зеркало недели. Украина" 24 ноября заявил о прекращении печатной версии.