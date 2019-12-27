Кабмин одобрил законопроект о решении споров и конфликтов вне суда, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Законопроектом определяется сфера применения медиации, ее принципы, требования к медиатору, его права, обязанности и ответственность, а также проведения медиации прав и обязанностей сторон.

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Возможность решать конфликт по результатам достигнутых договоренностей - это небольшие финансовые затраты и сокращения сроков решения. Кроме того, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.