Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас Кабминутвердил соответствующий механизм.
"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - подчеркнул премьер.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.