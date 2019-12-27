Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.12.19 12:31

Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук

Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине.

Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Кабминутвердил соответствующий механизм.

"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал фонд соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений, - Гончарук

Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100