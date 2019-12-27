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27.12.19 13:14

Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий

Сегодня, 27 декабря, правительство передало еще ряд имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации. Поэтому общее количество переданных объектов составило 530.

кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Правительственный портал.

"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

В следующем году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

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