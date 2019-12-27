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27.12.19 14:04

Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти

Главные приоритеты фракции "Европейская Солидарность" на 2020 год - это защита национальных интересов и территориальной целостности, интеграция Украины с Европейским Союзом и "быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти".

Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран - членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", - рассказала она.

"Второе - сохранить начатые нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", - добавила Геращенко.

Третьей целью Геращенко назвала "быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".

По ее словам, для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

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