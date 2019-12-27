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27.12.19 14:27

Мужчина застрелил троих соседей из ружья и покончил с собой на Донетчине, - Нацполиция

Мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил троих соседей, после чего покончил с собой. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт.

охота,ружье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения.

Тогда стрелок, находясь на месте происшествия, выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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