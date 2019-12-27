Мужчина застрелил троих соседей из ружья и покончил с собой на Донетчине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения.

Тогда стрелок, находясь на месте происшествия, выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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