"Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время интервью журналисту проекта "Схемы" Михаилу Ткачу.

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- За время, когда вы вернулись, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.

- А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?

- Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли "Приватбанк".

- Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.

- Вы думаете, что вы вернете?

- Вообще даже не сомневаюсь.

- Именно через суды?

- Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.

- Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...

- Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.

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