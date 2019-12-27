"Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время интервью журналисту проекта "Схемы" Михаилу Ткачу.
- За время, когда вы вернулись, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.
- А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?
- Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли "Приватбанк".
- Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.
- Вы думаете, что вы вернете?
- Вообще даже не сомневаюсь.
- Именно через суды?
- Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.
- Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...
- Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.