В совете ГБР обвинили в махинациях с тендерами на рынке диализрасходников компанию "Диавита"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, член Совета гражданского контроля при ГБР Василий Апасов заявляет о том, что в Украине рынок диализных расходников монополизирован компанией "Диавита", от деятельности которой зависит жизнь 800 украинцев, находящихся на перитонеальном диализе. Ежегодно в течение 5 лет компания из госбюджета получает около 600 миллионов гривен. При этом расходники продаются по цене на 30-40% дороже от рыночной.

"…все 600 млн грн на протяжении последних лет 5 оседают в кармане одной единственной фирмы — ООО "Диавита". Компания полностью монополизировала рынок, забрав на себя 99% всех госзаказов. И пусть бы продавала — скажете вы, если это спасает. Да, но не по цене, которая на 30-40% выше реальной рыночной. ООО "Диавита" торгует расходниками производства американской компании "Бакстер Хелскеа", - пишет Апасов на своей странице в Facebook.

По его словам, конкурсные условия в данном госзаказе не были соблюдены.

"Компания "Диавита" рассылала всем госзаказчикам диализных расходников "темник", по которому те выписывали технические условии конкурсных торгов (тендера). А некоторые закупались и вовсе по переговорной процедуре, без конкурсов", - отмечает Апасов.

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Отмечается, что ГПУ расследует уголовное производство № 42016101070000154 по ч. 3 ст. 191 УК Украины (мошенничество). В деле фигурируют не только служебные лица "Диавиты", но и ряд чиновников сферы здравоохранения, нефрологии Винницкой и Днепропетровской областей.

"С целью просвещения, информирую, что ООО "Диавита" владеет Сергей Константинович Ледин. Его коммерческий директор - Сергей Христиченко, активно дружит с группами лиц, которых в последнее время все чаще стали называть просто - "соросятами". Стоит пояснять?", - добавил Апасов.

Отметим, различные правоохранительные органы на протяжении длительного времени расследуют деятельность украинских компаний, занимающихся диализом, обвиняя в создании искусственного дефицита. Согласно статистике Института нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины, более половины больных, которые лечатся перитонеальным диализом, умирают в течение трех лет.

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В свою очередь упомянутая ООО "Диавита" ранее заявляла про давление и вымогательство откатов со стороны силовиков, в частности - экономической контрразведки СБУ.

Подробно о вмешательстве СБУ, что привело к многочисленным смертям пациентов, в своем расследовании рассказали журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В расследовании говорилось, что в определенный момент из-за отказа поставщиков платить откаты в процесс закупки жизненно важных лекарств для диализа вмешалась СБУ.

Причем вмешалась так, что, как утверждали журналисты, остановила ее на несколько месяцев.

"Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов", - говорилось в сюжете.

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В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть 2 наибольших производителя этого препарата – США и Германия. Лекарства для диализа от разных производителей не считаются взаимозаменяемыми, а расходники не совместимыми между собой. Кто чем начал лечиться, то тем и должен продолжить. Департаменты охраны здоровья и аптеки исходили из потребностей пациентов, поэтому заказывали конкретные препараты и объемы для двух групп больных. Для этого приходилось использовать тендеры под конкретного производителя.

Как выяснили журналисты, в 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные скандально известным Сергеем Семочко.

"По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств. Семочко воевал с медиками, чиновниками, поставщиком, который с 2015 года отказался от оффшорных схем и начал возить препараты для диализа напрямую от производителя. Ведь тогда отпал повод платить откаты СБУ. А вот у СБУ появились вопросы к закупкам именно этого поставщика. И закупки лекарств остановились", - говорилось в сюжете.

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Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко, комментируя ситуацию, тогда заявил, что фактически СБУ надо было показать фармкомпаниям этими действиями, что "неплатить нельзя". По его словам СБУ годами "доила" фармбизнес, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим именно экономическая контрразведка СБУ, котрую возглавлял Семочко.

По данным BIHUS.info , под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечали журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства.

"После того, как ООО "Диавата" отказалось от серых схем и начало законно завозить лекарства, к ним приходило до 12 человек из контрразведки СБУ, которых посылал руководитель департамента Семочко. Пока шли эти процессы, пациенты остались без жизненно важных лекарств", - сообщили журналисты.