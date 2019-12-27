Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.12.19 15:44

Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

банкомат

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".

По словам Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Кабмин отменяет зарплатное рабство: деньги можно будет получать на карту любого банка 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100