Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.
Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".
По словам Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.