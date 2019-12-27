Суд продлил до 24 февраля арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Инне Грищенко

Судебное заседание о продлении срока содержания под стражей началось вчера, однако судья объявила перерыв до 11.00 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сегодня, заслушав стороны, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении ареста и продлить содержание под стражей до 24 февраля 2020 года включительно.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.