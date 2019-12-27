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27.12.19 15:53

Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство

Аферисты звонят с такими просьбами сотрудникам Минобороны и Генерального штаба ВСУ.

мошенничество,телефон

О мошенничестве пресс-служба Министерства обороны Украины предупреждает на Facebook-странице ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки"", - сказано в сообщении.

В Минобороны уже сообщили о действиях аферистов в правоохранительные органы.

"Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - подчеркнули в пресс-службе.

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Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на новогодние подарки, - министерство 01

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