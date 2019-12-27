У суда не было законных оснований открывать производство в апелляционной инстанции по жалобам экс-беркутовцев Маринченко и Тамтуры, - прокурор Симонов

Об этом он сказал журналистам во время перерыва в заседании суда, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы видели, в зале судебного заседания нет обвиняемого Маринченко, а только по информации суда (мы узнали. - Ред.), что сегодня утром поступила его апелляционная жалоба. Мы не знаем, подписывал ли он эту апелляционную жалобу, или защитники каким-то образом подавали, кто подавал. Даже копия не предоставлена", - отметил прокурор.

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Он добавил, что сейчас объявлен технический перерыв для того, чтобы сторонам вручили копии апелляционных жалоб.

"Однако в данном случае очень вызывает удивление ускоренное назначение рассмотрения этих апелляционных жалоб. Если вы помните, дважды уже рассматривал апелляционный суд постановления Святошинского районного суда о продлении меры пресечения. Дважды процесс был спокойный, размеренный, соответствующим образом предоставлялись все документы. И стороны производства готовились к высказыванию своих позиций. Однако только вчера, по информации моих коллег, было сообщено о наличии такой апелляционной жалобы. И назначение (заседания. - Ред.) сегодня на 12:00", - сказал Симонов.

"Очень также вызывает удивление оперативная подача апелляционных жалоб относительно этого постановления Святошинского суда именно со стороны Тамтуры и Маринченко. Они законных оснований оспаривать это решение не имеют, так как по решению Конституционного Суда в апелляционном порядке можно оспаривать только продление сроков содержания под стражей. Мы считаем, что законных оснований открывать производство в апелляционной инстанции по апелляционным жалобами Маринченко и Тамтуры у суда не было", - добавил он.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.