Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко

Об этом написала в Facebook депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Санченко, приготовиться! Работа в Раде уже ждет!" - отметила она.

Александр Санченко занимает 137 позицию в списках "Слуги народа" на сайте ЦИК. Он находится в списке сразу после Сергея Мандзия, избранного депутатом.

Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов.

Сейчас он работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам

Санченко был основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украина", а также соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

Также на Цензор.НЕТ: Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами