Газовые переговоры продолжаются: дайте нам еще день-два, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства заявил, что не будет комментировать газовые переговоры.

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"Газовые переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два", – сказал глава правительства на брифинге в Киеве в пятницу, заранее попросив журналистов не задавать вопросы на эту тему.

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. На 26 декабря была намечена встреча команд "Нафтогаза" и "Газпрома", чтобы окончательно согласовать условия договоров. Какая-либо более детальная информация об итогах встреч 26-27 декабря, которые проходят в Вене, пока отсутствует.