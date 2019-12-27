ОП подготовит новый законопроект о лишении нардепов мандата за кнопкодавство, - Вениславский

"Мы считаем, что решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом, по его мнению, в выводе КС не приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины".

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"Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного Суда – это решение Конституционного Суда", - подчеркнул Вениславский.

Представитель президента указал, что в решении КС говорится, что отсутствие народного депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с последствиями потерей им депутатского мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае 3-часового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.

"Кроме того, Конституционный Суд считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на наш взгляд, также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми", - отметил он.

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Вениславский сообщил, что в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд. "Мы будем пытаться сформулировать законопроект таким образом, чтобы Конституционный Суд снова его не признал неконституционным", - сказал он.

Напомним, Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы. Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если: депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу; суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством"; депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного Суда).