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27.12.19 16:58

При реконструкции очистных сооружений на Кировоградщине подрядчик присвоил 1,9 млн грн госсредств, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Кировоградской области уличила руководителя одной из подрядных организаций на присвоении 1,9 миллионов бюджетных средств из фонда охраны окружающей природной среды.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что во время предоставления услуг по реконструкции очистных сооружений в поселке Новгородка Кировоградской области подрядчик завысил отпускную цену на оборудование и объемы выполненных строительных работ. Для получения нелегальных доходов злоумышленник внес в официальные отчетные документы заведомо ложные сведения. Действия злоумышленника нанесли материальный ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. Согласно выводам проведенных экспертиз сумма ущерба составляет 1,9 миллиона гривен.

При реконструкции очистных сооружений на Кировоградщине подрядчик присвоил 1,9 млн грн госсредств, - СБУ 01

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Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, руководителю подрядной организации сообщено о подозрении в совершении преступлений. Проверяется причастность к совершению сделки местных чиновников.

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