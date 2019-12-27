Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов". ДОКУМЕНТ

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Мы не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено и законодательством", - отметил Вятрович.

Народный депутат опубликовал фото обращения. В нем он отмечает, что представители Компартии открыто распространяли пропаганду тоталитарного коммунистического режима.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж

"Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?

Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?

Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019?", - спрашивает Вятрович в адресованном Баканову обращении.







Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители запрещенной Коммунистической партии провели в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина.

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Напомним, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

В мае 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленников, которые совершали поджоги машин украинских политиков, правоохранителям удалось выйти на группу, преступную деятельность которой курировал россиянин по фамилии Гогичаев, подчинявшийся секретарю Коммунистической партии России и сотрудничавший с лидером запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко. Во время обыска у Симоненко найден пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.