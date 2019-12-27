Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр развития экономки, торговли и аграрного хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за устаревшего законодательства на сегодняшний день не защишены трудовые права около 15,7 млн лиц, в частности незарегистрированных работников, трудовых мигрантов, работающих пенсионеров.

Трудовой договор предлагается обязать заключать обязательно в письменном виде (в бумажной или электронной форме), в том числе на бессрочной основе. Там должны быть прописаны все условия. "Чтобы не было так, что вам на собеседовании обещали одно, а в процессе работы оказывается, что все иначе, а эйчар, который вас брал на работу, вовсе уволен", - отметил министр.

Новым законодательством правительство хочет уменьшить безработицу до 5% (сейчас более 7%), а время поиска работы уменьшить с 3,5 месяцев до 2. Среди глобальных целей: расширение прав сотрудников и гарантирование легализации труда даже для сезонных работников, увеличение количества рабочих мест, обеспечение гендерного равенства, повышение доходов работающих и гармонизация украинского законодательство с законодательством ЕС.

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"Очень прошу вас поддержать эту реформу и перейти наконец-то от Кодекса 1971 года к Кодексу 2020 года", - полытожил Милованов.

Глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова отметила, что миф о том, что новый закон будет хуже предыдущего, кроется в советском мышлении, которое в частности воспитано на понятии льгот.

"В советском кодексе было много льгот, которые не работали… Чем больше льгот, тем хуже условия работы", - сказала она, отметив, что главной целью нового закона является усиление прав трудящихся.

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