Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому порталу RND, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал он.

Министр не уточнил, когда был подан этот запрос.

"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем ​​становится больше", - сказал Пристайко.

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С начала российской агрессии на востоке Украины Германия предоставила нашей стране финансовую помощь в сумме почти 1,4 миллиарда евро.

В сентябре текущего года информационное агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщало, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было выделено 544 млн евро, гуманитарная помощь составила 110 млн евро, кредиты - 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в частности, на Донбассе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.

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По данным офиса Верховного представителя ЕС по иностранным делам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов Украине на сумму более 15 млрд евро (16,5 миллиарда долларов США).