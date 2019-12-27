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27.12.19 19:06

На маршрут Kyiv Boryspil Express вышел новый дизель-поезд отечественного производства. ФОТО

АО "Укрзализныця" отправила сегодня, 27 декабря, в рейс новый дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) по маршруту Kyiv Boryspil Express.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Маршрут Kyiv Boryspil Express пользуется большим спросом среди пассажиров, и именно поэтому было решено добавить на маршрут новый дизель-поезд, в котором увеличено количество вагонов и посадочных мест", - отметил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

Он добавил, что дизель-поезд прошел все испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг. А его стоимость составляет около 177 млн грн.

"Новый поезд состоит из трех вагонов и вмещает максимально 470 пассажиров с учетом стоячих мест. Кроме того, для перевозки людей с инвалидностью на колясках обустроено безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль", - рассказал Абрамович.

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На маршрут Kyiv Boryspil Express вышел новый дизель-поезд отечественного производства 01

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