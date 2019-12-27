В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Режиссер и автор сценария фильма - Роман Любый.

"Железные бабочки - шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали - это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс", - сказано в сообщении пресс-службы.

Государство профинансирует 54% стоимости производства фильма, потратив на это 2 305 846,96 грн.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

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