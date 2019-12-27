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27.12.19 19:32

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП

В пятницу, 27 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" - второму подозреваемому по делу о завладении средствами предприятий энергетического сектора экономики на сумму более 313 млн гривен.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По решению ВАКС к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 525 тыс. гривен.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном деле; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Напомним, действия бывшего чиновника квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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