"Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинском счетах - согласно достигнутым договоренностям", - написал Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.