Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Законопроект поддержали 45 из 81 депутатов из Черногорской скупщины. Часть оппозиции - Демократический фронт, который выступает за союз Сербии и Черногории и тесные отношения с Россией, а также представители Сербской православной церкви считали закон неконституционным и требовали отозвать его с рассмотрения.

Перед голосованием в зале скупщины произошла потасовка - депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны. В ситуацию вмешалась полиция, которая взяла под стражу депутатов-хулиганов.

Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ). Они осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ и выгоден непризнанной Черногорской православной церкви.

Принятию закона предшествовали протесты и блокирование автодорог в Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории.



В центре столицы Черногории - Подгорице - на улицах сосредоточено большое количество силовиков.

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Независимая Черногорская православная церковь, которая конфликтует с СПЦ, поддержала принятие нового закона. Эта церковь в Черногории существует с 1993 года и официально зарегистрирована как неправительственная организация. Ее не признает ни одна каноническая церковь, но до получения томоса ПЦУ она имела контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата.



Черногорская православная церковь имеет несколько часовен в исторической столице Черногории Цетине и одну церковь в Которе, но претендует на все церкви и монастыри Сербской православной церкви в стране.

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