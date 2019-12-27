Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.12.19 19:44

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания. ФОТО

Черногорский парламент ночью принял Закон о свободе вероисповедания, который предусматривает, что государство станет владельцем всех религиозных сооружений, построенных до декабря 1918 года, когда страна потеряла независимость, если только религиозные общины не подтвердят право собственности на них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Законопроект поддержали 45 из 81 депутатов из Черногорской скупщины. Часть оппозиции - Демократический фронт, который выступает за союз Сербии и Черногории и тесные отношения с Россией, а также представители Сербской православной церкви считали закон неконституционным и требовали отозвать его с рассмотрения.

Перед голосованием в зале скупщины произошла потасовка - депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны. В ситуацию вмешалась полиция, которая взяла под стражу депутатов-хулиганов.

Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ). Они осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ и выгоден непризнанной Черногорской православной церкви.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 01

Принятию закона предшествовали протесты и блокирование автодорог в Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории.

В центре столицы Черногории - Подгорице - на улицах сосредоточено большое количество силовиков.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 02

Читайте также: МИД Украины выразил протест Сербии из-за визита представителей оккупационной "администрации" Крыма в Белград

Независимая Черногорская православная церковь, которая конфликтует с СПЦ, поддержала принятие нового закона. Эта церковь в Черногории существует с 1993 года и официально зарегистрирована как неправительственная организация. Ее не признает ни одна каноническая церковь, но до получения томоса ПЦУ она имела контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Черногорская православная церковь имеет несколько часовен в исторической столице Черногории Цетине и одну церковь в Которе, но претендует на все церкви и монастыри Сербской православной церкви в стране.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 03

Читайте также: Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 04
Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100