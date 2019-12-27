Дело экс-беркутовцев: представитель пострадавших пыталась добиться отвода судьи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

"Если вы не заявляете самоотвод в связи с давлением на вас, то вам его заявляю я", - сказала Сторожук.

"Председательствующая судья с нарушением прав потерпевших не осуществила подготовку апелляционных жалоб для рассмотрения. Или из-за давления, или из-за личных оснований, которые называются предубеждением", - объясняет Сторожук.

Отвод поддержала группа прокуроров во главе с Донским, которую сегодня отозвал генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Вторая группа прокуроров, назначенная сегодня Рябошапкой, обвиняемые и их защитники просили не удовлетворять заявление об отводе.

Вернувшись из совещательной комнаты, коллегия судей отказала в отводе.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.