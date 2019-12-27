Российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95"

Об этом сообщил представитель телеканала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

""Квартал-95" давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", - пояснил представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Права на показ телеканал "СТС" приобрел у шведской компании Eccho Rights, которая занимается дистрибуцией продукции студии "Квартал 95".

Главный герой "Папика" - всеми забытый актер, которого "охотница за папиками" принимает за миллионера.

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Сериал был создан уже после того, как основатели студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, Сергей Шефир и Юрий Корявченков покинули студию ради политики.

Ранее еще один сериал производства "Квартала-95", "Сваты", шел на канале "Дом кино" (принадлежит "Первому каналу") и канале "Супер" ("Газпром-медиа").

А вот показ сериала "Слуга народа" на телеканале "ТНТ" (принадлежит "Газпром-медиа") не задался. Сериал запустили после встречи "нормандской четверки" в Париже. В первый вечер показа на канале продемонстрировали сразу три серии, вырезав в одной из них шутку о Путине и часах марки Hublot. После этого показ прекратился.

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