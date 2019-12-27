В Украине только 45% граждан трудоспособного возраста работают легально, - Милованов

Об этом заявил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только 12,8 млн из 28,5 млн граждан трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав", - заявил Милованов.

Он добавил, что сейчас в Украине незащищенные права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, работающих без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, выехавших из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, занимающихся домашним хозяйством.

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