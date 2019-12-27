Лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов, - Разумков не согласен с решением КС

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я не могу комментировать, но я точно не соглашаюсь с таким решением уважаемого суда, потому что у нас четко записано, что голосование - это личная позиция каждого народного депутата. Если это делает другой нардеп, то это фактически узурпация полномочий того нардепа, вместо которого проголосовали", - считает спикер.

По мнению Разумкова, лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов. "И мы бы сейчас не говорили о 12 депутатах, которых проголосовали неперсонально, а говорили о минус 12 депутатах", - добавил он.

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Напоминаем, вчера КСУ признал неконституционным законопроект президента о внесении в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата.