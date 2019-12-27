Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл.", - сказано в сообщении.

"Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил: "Больше деталей будет впоследствии - работа по транзитному соглашению продолжается".

В "Нафтогазе" напомнили, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что "Газпром" нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $4,63 млрд.

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"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл. с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", - добавили в "Нафтогазе".

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